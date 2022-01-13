Son dakika | Turkey değil Türkiye! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "Hello Türkiye" kampanyası ile ilgili açıklama!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hello Türkiye" kampanyasına ilişkin yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ihraç ürünlerin yanı sıra diğer devletler ile uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalarda, "Turkey" yerine "Türkiye" ibaresinin kullanılması için geçen yıl 21 Aralık'ta bir genelge yayımladığını ve bu kapsamda genelgede, Türkiye'nin isminin uluslararası platformlarda, "Turkey" değil, "Türkiye" olarak kullanımının açık ve net şekilde, bir talimat olarak ortaya koyulduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu kapsamda başlattıkları "Hello Türkiye" kampanyasının ayrıntılarını şu sözlerle aktardı:

"Aslında dünyadan farklı ülkelerden etkili sosyal medya kullanıcıları kendi dillerinden 'Hello Türkiye' diyerek, Türkiye'nin uluslararası platformda tanıtımına yönelik bir gayret göstermiş oluyorlar. Böylece bu çabamıza destek vermiş oluyorlar. Bir taraftan da bir kısa film çalışması yaptık."

"TÜRKİYE ARTIK BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR ÜLKE"

Türkiye'ye gelen turistlerin, ülkenin farklı bölgelerinden, kendi dillerinden ve kendi telaffuzlarıyla "Hello Türkiye" diyeceklerini söyleyen Altun, bunun da Türkiye isminin uluslararası platformda tanıtımına katkı sunacağını ifade etti.

Yaptığı açıklamada "Burada ülkemizin kimliklenmesi, ülkemizin markasının daha da güçlenmesi, itibarının daha da artması noktasında uluslararası alanda isminin 'Türkiye' olarak kullanımının önemli olduğunu düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız çok açık ve net şekilde bir talimat ortaya koydu ve bu talimat çerçevesinde biz de Türkiye'nin yeni dönemdeki vizyonuna uygun bir şekilde bu iletişim kampanyasını sürdürüyoruz." ifadelerine yer veren Altun, Türkiye'nin artık büyük, güçlü bir ülke olduğunu vurguladı.

"Türkiye sadece tüketen bir ülke değil, Türkiye bugün üreten bir ülke. Türkiye tanımlanan bir ülke değil, Türkiye tanımlayan bir ülke. Dolayısıyla bu süreç içerisinde Türkiye ismiyle anılmamızın önemli olduğunu düşünüyoruz. Daha önce yine 'Made in Turkey' ifadesinin, 'Made in Türkiye' diye düzeltilmesi de bu çerçevede attığımız bir adımdı." diyen Altun, uluslararası platformlardaki kurum ve kuruluşlarla yapılacak yazışmalarda "Türkiye" ibaresinin kullanılacağını belirtti.

İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Kurumlarımızın uluslararası isimleri yine bu çerçevede 'Turkey' değil, Türkiye olarak yine değişecek. Böylelikle Cumhurbaşkanımızın koyduğu perspektife uygun bir şekilde kamu diplomasisi çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdüreceğiz. Bugünkü kampanyanın da bu yaklaşıma hizmet edeceğini ümit ediyoruz ve kampanyaya şimdiden gösterilen bu teveccüh için de mutluyuz. Dünyanın farklı bölgelerinde bölgelerinden influencerların, etkili sosyal medya kullanıcılarının bu kampanyaya katılmış olmasının da önemine inanıyoruz.

Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum, kamu kurum-kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, yazarlarımız, uluslararası alanda ürettikleri metinlerde, uluslararası alanda farklı aktörlerle yaptıkları yazışmalarda 'Turkey' yerine 'Türkiye' ifadelerini kullansınlar ve böylelikle Sayın Cumhurbaşkanı ortaya koyduğu bu perspektife uygun bir şekilde Türkiye'nin itibarının daha da artması noktasında bu sürdürülen iletişim kampanyasına destek vermiş olsunlar."