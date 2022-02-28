Trabzonspor'un eski yıldızı Beşiktaşlı oluyor! Sağlık raporlarını yolladı!28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?28 Şubat 2022 Pazartesi günün spor manşetleri | Aslan ligde nefes aldı!Jeneratör Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları28 Şubat 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıKemal Kılıçdaroğlu, "Necmettin Erbakan'ın hayatı bize yol göstericidir" Bu haberi okumayan CHP'li kalmasın!Boğata ne demek, TDK'ya göre Boğata kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Ukrayna ana gündemde!Doğumuna kısa süre kalan Seray Sever kötü haberi duyurdu! Sevenlerini hüzne boğdu!Sıcaklıklar azalıyor! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 28 Şubat 2022 Pazartesi hava durumu!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Ukrayna ana gündemde!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Ukrayna ana gündemde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak. Toplantının ana gündeminde Ukrayna'da yaşanan gelişmeler olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Ukrayna ana gündemde!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından yaşanan gelişmeler, Ankara'nın yakın takibinde.

Bugün Beştepe'de yapılacak olan kabine toplantısında, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

DİPLOMATİK TEMASLAR ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.

Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Ukrayna ana gündemde!

TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar görüşülecek. Kabine toplantısında ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konular da değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT