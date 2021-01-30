Milyonlarca vatandaşın yapılmasını merakla beklediği Kabine Toplantısı 1 Şubat Pazartesi günü saat 15.30'de başlayacak. Kritik konuların masaya yatırılacağı toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgının son durumu ve aşılama çalışmalarıyla ilgili sunum yapacak. Kabinede lokanta, restoran ve kafelerin durumunun yanı sıra son günlerde gündemde olan gıda fiyatlarındaki artış da ele alınacak.

LOKANTA, RESTORAN VE KAFELER AÇILACAK MI?

Koronavirüs salgınının kontrol alınması için hayata geçirilen tedbirler nedeniyle sadece paket servis ve gel al şeklinde hizmet veren restoran, kafe ve lokantaların durumu kapsamlı olarak değerlendirilecek. Esnaf ve vatandaşların HES kodu uygulamasıyla söz konusu işletmelerin açılmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ocak Cuma günü restoran, lokanta ve kafelerin durumuna ilişkin," Restoran işletmeciliği konusu ile ilgili olarak ise kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da, maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. O riski almak istemiyoruz. Elimize gelen verilere göre gerekirse bir esneme yapılabilir" diyerek bu işletmelerin sıkı tedbirlerle açılacağın sinyalini vermişti.

Öte yandan dün cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Gerek okullarla alakalı, gerekse son dönemde bu restoranlarla ilgili, bunun yanında bütün bu açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Bu konuda şu anda lokantalarımızı vesaire, biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Bunun için de son açıklamalarımda mali destekler noktasında 1000 lirayla, 750 ve 500 lira gibi bir desteği 3 ay süreyle verme kararı aldık ve bu adımı atmakla da çok ciddi bir yükü üzerimize almış durumdayız. Çünkü şu anda küçük esnafımızı yalnız bırakamayız onlara da gerekli desteği verdik, veriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nı sunumu ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, "Lokantalar, kafeler, restoranlar ne zaman açılacak?' sorularının yanıtını Cumhurbaşkanı Erdoığan'ın gerçekleştireceği ulusa sesleniş konuşması ile cevap bulacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILACAK MI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi her akşam 21.00 ile 05.00 saatleri arasında ve hafta sonları 56 saat uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerinin yeniden düzenlenmesi de masaya yatırılacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ise şu an için beklenmiyor.

TEMEL GIDA FİYATLARINDA YAŞANAN ARTIŞ

Son günlerde gıda fiyatlarındaki yaşanan fahiş artışı vatandaşların cebini yakarken bu önemli konu başlığı kabinede konuşulacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan son durumu ve atılan adımları paylaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün cuma namazı çıkışında fahiş fiyatta ürün satan kişilere ilişkin, “Şu anda küçük esnafımızı yalnız bırakamayız. Fakat bu süreç içerisinde maalesef özellikle de esnaflarımızın gerek sebzede gerek meyvede vesaire; hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Ve bunun için de Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışmanın içerisinde. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki bir ay içerisinde biz bu işi çok daha kontrollü şekilde yürüteceğiz. Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. Beyaz ette, kırmızı ette, aynı şekilde bu süreci takipte tutuyoruz. Ben buradan bütün esnaflarıma sesleniyorum. Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Lütfen yaptığınız işi hakkıyla yapın ve vatandaşımıza zulmetmeyin" ifadeleri sonrası denetimlerin daha da artması bekleniyor.

AŞILAMA SÜRECİ

Türkiye'ni Çinli Sinovac firmasıyla yaptığı anlaşma çerçevesinde 10 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaştı. Toplamda gelecek 50 milyon doz aşı ile birlikte yerli aşının nisan ayı sonuna kadar yetişmesi planlanırken, Kabine'de aşılamada son durum da ele alınacak. 2 milyona yakın insan şu ana kadar ilk doz aşısını yaptırdı. Son alınan karara göre 75 yaş ve üzerinin aşıları da yapılmaya başlandı.