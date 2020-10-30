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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın deprem açıklaması: Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremle ilgili tüm kurumların harekete geçtiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın deprem açıklaması: Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremle ilgili tüm kurumların harekete geçtiğini bildirdi.

Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası zarar gören vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için yetkili kurumların yönlendirmelerine uyulması hayati öneme sahiptir."



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