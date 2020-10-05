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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın: Fransa kendi hataları için İslamı günah keçisi yapıyor!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un İslam krizde iddialarını yanıtlayarak ülkenin kendi hatalarını örtbas etmek için Müslümanları günah keçisi yapmaya çalıştığını ve bu hareketin akıl tutulması olduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın: Fransa kendi hataları için İslamı günah keçisi yapıyor!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "İslam krizde" iddiası, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar ve tehlikeli bir ifadedir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözlerine yanıt verdi. Sözcü Kalın, açıklamasında, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "İslam krizde" iddiası, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar ve tehlikeli bir ifadedir. Fransa'nın kendi hataları ve maceraları için İslamı ve Müslümanları günah keçisi yapmaya çalışmak bir akıl tutulmasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın: Fransa kendi hataları için İslamı günah keçisi yapıyor!

Berna Akkaya
Editör


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