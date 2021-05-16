Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsrail'in katlettiği çocukların isimlerini paylaştı

İsrail ordusu Filistin'de katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana çoğu çocuk olmak üzere onlarca Filistinli hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı. Yaşanan saldırılarda çocuklar da hayatını kaybediyor. Çocuk katili olduğunu tüm dünyaya gösteren terör ülkesi İsrail'in saldırı nedeniyle Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor.

FİLİSTİN'DEKİ KATLİAMLARA TÜM DÜNYA GÖZLERİNİ KAPADI

Dünyanın gözünü kapadığı katliamlara Türkiye sessiz kalmıyor. Masum insanların katledildiği Filistin için sık sık paylaşımlar yapılarak, İsrail zulmüne tepkiler dile getiriliyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kalın İsrail'in öldürdüğü çocukların isimlerini paylaştı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bombardımanda hayatını kaybeden 40 çocuğun isimlerini paylaştı. Twitter hesabından paylaştığı görsele "Gazze'de İsrail'in katlettiği 40 çocuk" notunu ekledi. Görselde 1, 2 ve 3 yaşındaki çocukların da isimleri yer aldı.