Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Koronavirüste son aşama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter kişisel hesabı üzerinden yaptığı açıklamadai hafif semptomlarla geçirdiği koronavirüste, tedavi kapsamında son aşamaya geldiğini belirtti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan güzel haber geldi.
Tedavi altında olan Kalın, hafif semptomlarla geçirdiği koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde son aşamaya geldiğini duyurdu. Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 31, 2020
Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum.
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