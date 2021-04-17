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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Şaşırdım ve üzüldüm”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erkan Oğur'un yaptığı açıklamaya karşın "Söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: “Şaşırdım ve üzüldüm”

Geçtiğimiz günlerde usta sanatçı Erkan Oğur ile çalışma yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Oğur'un açıklamalarına ilişkin "Söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm" dedi.

"CANI SAĞLOLSUN"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk iki gün Erkan Oğur beyi üzmelerine çok üzüldüm. Kendisini arayıp konuştum. "Bu pervasızca saldırılar sizi sakın mahzun etmesin" dedim. Birlikte susmaya karar verdik.

Fakat üçüncü gün -belki yanlış hatırlayarak- söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm. Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademizle ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağolsun. Herkes nasibinde ne varsa onu aldı." ifadelerini kullandı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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