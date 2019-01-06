İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan iddialara cevap geldi: Akıl dışıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan iddialara cevap geldi: Akıl dışıdır

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan iddialara cevap geldi: Akıl dışıdır

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir." dedi.

ABD BAŞKANI TRUMP'IN DANIŞMANINDAN SURİYE YORUMU

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve  Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, " Türkiye'nin Suriye'de askeri operasyon düzenlenmesini bizimle tam koordinasyon olmadan istemiyoruz. açıklamasında bulundu. Ayrıca Bolton; "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma imzalanmadan ABD askerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek." dedi.

ABD : Türkiye'nin Suriye'de askeri operasyon düzenlemesini istemiyoruzABD : Türkiye'nin Suriye'de askeri operasyon düzenlemesini istemiyoruz

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.