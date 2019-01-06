Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan iddialara cevap geldi: Akıl dışıdır
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir." dedi.
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir." dedi.
ABD BAŞKANI TRUMP'IN DANIŞMANINDAN SURİYE YORUMU
ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, " Türkiye'nin Suriye'de askeri operasyon düzenlenmesini bizimle tam koordinasyon olmadan istemiyoruz. açıklamasında bulundu. Ayrıca Bolton; "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma imzalanmadan ABD askerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek." dedi.
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