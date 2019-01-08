Cumhurbaşkanlığı'ndan Kritik açıklama
Cumhurbaşkanlığı: Türkiye'nin güvenliği pazarlık meselesi değildir. Terörle mücadelemizin 'acaba'sı değil, sadece 'ne zaman'ı olur. Suriye Kürtlerini terör örgütleriyle bir tutmak, hem Kürt halkına hem de bizim zekamıza hakaret etmek demektir.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türk mevkidaşı İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadelerde bulundu:
"Türkiye'nin ulusal güvenliği müzakere edilemez" dedi.
Açıklamalarının devamında ise şöyle devam etti:
"Türkiye'nin güvenliği pazarlık meselesi değildir. Terörle mücadelemizin 'acaba'sı değil, sadece 'ne zaman'ı olur. Suriye Kürtlerini terör örgütleriyle bir tutmak, hem Kürt halkına hem de bizim zekamıza hakaret etmek demektir"
Etiketler : cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı külliyesi
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