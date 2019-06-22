Cumhurbaşkanlığı'ndan seçmenlere videolu uyarı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İstanbul seçimine ilişkin videolu bir uyarı mesajı yayımladı. Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı uyarıda "Sevgili İstanbullular.

Seçim güvenliği ve millet iradesinin sandığa tam olarak yansıması için her türlü önlem alındı. Geriye, sandığa gidip dikkatli bir şekilde oyumuzu kullanmak kalıyor." ifadeleri ile birlikte oyunuzun iptal olmaması için sandıkta nelere dikkat edilmesi gerektiğini gösteren bir de video yayımladı...