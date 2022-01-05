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  3. Cumhuriyet Başsavcılığı tespit etti! İşte, İBB'nin desteklediği DİAYDER'in, PKK'lılarla kullandığı gizli kodlamalar! "Ayşe ana, dişçi, köylü..."

Cumhuriyet Başsavcılığı tespit etti! İşte, İBB'nin desteklediği DİAYDER'in, PKK'lılarla kullandığı gizli kodlamalar! "Ayşe ana, dişçi, köylü..."

Cumhuriyet Başsavcılığı, DİAYDER'in hapishanedeki teröristlerle kodladıkları gizli mesajları ortaya çıkardı. Kodlamalarda geçen "Ayşe ana, dişçi, köylü" gibi kelimeler dikkat çekti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, DİAYDER'in hapishanede mahkum olan PKK'lılar ile, aralarında oluşturdukları kodları ortaya çıkardı. Hangi kodun neden kullanıldığı, ne anlama geldiği gibi unsurların detaylarını ise, İbrahim Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, Beyaz TV'de katıldığı bir programda ayrıntılarıyla anlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tespit etti! İşte, İBB'nin desteklediği DİAYDER'in, PKK'lılarla kullandığı gizli kodlamalar! Ayşe ana, dişçi, köylü...

"AYŞE ANA, DİŞÇİ, KÖYLÜ, ZOZAN, TEYZE..."

Hapishanedeki PKK'lılarla iletişim halinde olan DİAYDER'in, polisin anlamaması adına kodlardan oluşturduğu tüm gizli yazışmalar bir bir açığa kavuştu. İbrahim Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, katıldığı bir canlı yayında, kullanılan tüm kodları bir bir izleyiciye sundu. DİAYDER ve PKK'lıların aralarında geçen tüm yazışmalarda "Ayşe ana, dişçi, köylü, teyze, medrese, budala, dalkavuk" gibi kelimelerin yer alması dikkat çekti. 

 Cumhuriyet Başsavcılığı tespit etti! İşte, İBB'nin desteklediği DİAYDER'in, PKK'lılarla kullandığı gizli kodlamalar! Ayşe ana, dişçi, köylü...

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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