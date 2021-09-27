Cumhuriyet savcısı Eyüp Akbulut'un babası koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yasakların hukuka aykırı, aşıların sağlığa zararlı olduğunu öne sürmüştü. Ardından resen soruşturma açtığını duyurmuştu. Akbulut bu yaptıklarından sonra görevinden uzaklaştırma almıştı.

28 dakikalık bir videoyu YouTube’a yükleyen ve içerikte pandemi tedbirlerini eleştiren Eyüp Akbulut çarpıcı açıklamalara imza atmıştı.

Açıklamada söyledikleri için muhtemelen işini kaybedeceğini söyleyen Akbulut, haysiyetli bir hukukçunun böyle yapması gerektiğini belirtiyor. Yapılan uygulamaların yakışmadığını ve büyük mağduriyetler yaşattığını ifade ediyor. Geçerli olan sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralları, seyahat kısıtlamaları gibi kuralların tamamının hukuka aykırı olduğunu söylüyor.

Akbulut’un, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından da görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

BABASINI KAYBETTİ

Savcının babası olan Muammer Akbulut, Bursa Şehir Hastanesi’nde korona tedavisi görüyordu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Akbulut'un cenazesi, Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.