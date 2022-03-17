Kunt Tulgar kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Kunt Tulgar'ın biyografisi, hayatı ve rol aldığı filmlerCüneyt Arkın ile rol arkadaşı olmuştu! Türk sinemasının acı günü: Usta oyuncu Kunt Tulgar hayatını kaybettiBaypas ne demek, TDK'ya göre Baypas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Uzanamadıkları ciğere murdar dediler! Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, Selçuk Bayraktar'a ve SİHA'lara saldırdı!Kar, tatilleri beraberinde getirdi! Valiliklerden peş peşe açıklama geldi! Öğrenciler sevinçten dört köşe! İşte, 17 Mart 2022 kar tatili olan iller!Trabzon okullar tatil mi 17 Mart 2022? Trabzon Perşembe günü kar tatili var mı?Arsenal – Liverpool maçı canlı izle | Arsenal – Liverpool maçı S Sport canlı yayın izle linkiArtvin okullar tatil mi 17 Mart 2022? Artvin Perşembe günü kar tatili var mı?Ordu okullar tatil mi 17 Mart 2022? Ordu Perşembe günü kar tatili var mı?Lille – Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle | Lille – Chelsea Exxen canlı yayın izle linki
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Cüneyt Arkın ile rol arkadaşı olmuştu! Türk sinemasının acı günü: Usta oyuncu Kunt Tulgar hayatını kaybetti

Sinema Emekçileri Sendikası usta oyuncu Kunt Tulgar'ın 75 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Cüneyt Arkın ile rol arkadaşı olmuştu! Türk sinemasının acı günü: Usta oyuncu Kunt Tulgar hayatını kaybetti

Türk sinemasına yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu ve seslendirme sanatçısı olarak hizmet vermiş olan isim Kunt Tulgar, Sinema Emekçileri Sendikasının sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre 75 yaşında hayatını kaybetti.

Sendikanın paylaşımında," Yönetmen, Yapımcı ve Oyuncu olarak sinemamızda önemli emekleri bulunan Kunt Tulgar 75 yaşında hayatını kaybetti." denildi. 

 

 

 

Özellikle bilimkurgu filmleri ile Türk sinemasında yer edinen Kunt Tulgar,  Çetin İnanç, Cüneyt Arkın ve Hüseyin Peyda ile çok sayıda filmde birlikte çalışmıştır. 

KUNT TULGAR KİMDİR?

Kunt Tulgar, 1946 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Kunt Tulgar, özzellikle bilimkurgu filmleri ile Türk sinemasında yer edinen sanatçı Çetin İnanç, Cüneyt Arkın ve Hüseyin Peyda ile çok sayıda filmde birlikte çalışmıştır.

Kunt Tulgar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}Kunt Tulgar kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Kunt Tulgar'ın biyografisi, hayatı ve rol aldığı filmler

 

 

Cüneyt Arkın ile rol arkadaşı olmuştu! Türk sinemasının acı günü: Usta oyuncu Kunt Tulgar hayatını kaybetti

Oyuncu

Tarzan İstanbul'da (1952) - Tarzanın çocukluğu
Beklenmeyen Randevu: Belalı elmaslar (1984) - Sammy
Gizli Kuvvet (1983)
Kadınlar Koğuşu (1978) - (dublaj)
Şeref Yumruğu (1977)
Naciye (1976) - Rizeli Ragip
Keloğlan İş Başında (1975) - Murat
Yılmayan Şeytan (1972) - Tekin / Bakırbaş

Cüneyt Arkın ile rol arkadaşı olmuştu! Türk sinemasının acı günü: Usta oyuncu Kunt Tulgar hayatını kaybetti

Ses

Kara Şimşek (1985)
Dev Kanı (1984)
Dünyayı Kurtaran Adam (1982)
Satılmış Adam (1977)
Günahsız Kadın (1973)
Yarasa Adam - Betmen (1973)
Beş Hergele (1971)

Yönetmen
Kurtlar Geceyi Sever (1988)
Ejderin İntikamı (1984)
Gizli Kuvvet (1983)
İnsanlık Uğruna (1981)
Süpermen Dönüyor (1979)
Tarzan Korkusuz Adam (1974)

Editör

Adım Beladır (1970)
Kara Leke (1970)
Günahsızlar (1968)
Akşam Yıldızı (1967)
İntikam Fırtınası (1966)

Senarist

Kurtlar Geceyi Sever (1988)
Ejderin İntikamı (1984)
Beklenmeyen Randevu: Belalı Elmaslar (1984)
Tarzan Korkusuz Adam (1974)

Yapımcı

Ejderin İntikamı (1984)
Süpermen Dönüyor (1979)
Tarzan Korkusuz Adam (1974)
Kendisi olarak dahil olduğu belgeseller
Milyon Dolarlık Afiş (2019)
1960 1970 Türk Fantastik Sinemasında Ses ve Görüntü Efekt Üretimi (2019)
Nanaroscope ! (2018)
Motör: Kopya Kültürü ve Popüler Türk Sineması (2014)
Fantastiğin Sineması (2006)

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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