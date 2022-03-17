Cüneyt Arkın ile rol arkadaşı olmuştu! Türk sinemasının acı günü: Usta oyuncu Kunt Tulgar hayatını kaybetti

Türk sinemasına yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu ve seslendirme sanatçısı olarak hizmet vermiş olan isim Kunt Tulgar, Sinema Emekçileri Sendikasının sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre 75 yaşında hayatını kaybetti.

Sendikanın paylaşımında," Yönetmen, Yapımcı ve Oyuncu olarak sinemamızda önemli emekleri bulunan Kunt Tulgar 75 yaşında hayatını kaybetti." denildi.

Yönetmen, Yapımcı ve Oyuncu olarak sinemamızda önemli emekleri bulunan Kunt Tulgar 75 yaşında hayatını kaybetti. pic.twitter.com/QdonP0FTVY — Sine Sen (@DiskSine) March 16, 2022

Özellikle bilimkurgu filmleri ile Türk sinemasında yer edinen Kunt Tulgar, Çetin İnanç, Cüneyt Arkın ve Hüseyin Peyda ile çok sayıda filmde birlikte çalışmıştır.

KUNT TULGAR KİMDİR?

Kunt Tulgar, 1946 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Kunt Tulgar, özzellikle bilimkurgu filmleri ile Türk sinemasında yer edinen sanatçı Çetin İnanç, Cüneyt Arkın ve Hüseyin Peyda ile çok sayıda filmde birlikte çalışmıştır.

Kunt Tulgar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Kunt Tulgar kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Kunt Tulgar'ın biyografisi, hayatı ve rol aldığı filmler

Oyuncu

Tarzan İstanbul'da (1952) - Tarzanın çocukluğu

Beklenmeyen Randevu: Belalı elmaslar (1984) - Sammy

Gizli Kuvvet (1983)

Kadınlar Koğuşu (1978) - (dublaj)

Şeref Yumruğu (1977)

Naciye (1976) - Rizeli Ragip

Keloğlan İş Başında (1975) - Murat

Yılmayan Şeytan (1972) - Tekin / Bakırbaş

Ses

Kara Şimşek (1985)

Dev Kanı (1984)

Dünyayı Kurtaran Adam (1982)

Satılmış Adam (1977)

Günahsız Kadın (1973)

Yarasa Adam - Betmen (1973)

Beş Hergele (1971)

Yönetmen

Kurtlar Geceyi Sever (1988)

Ejderin İntikamı (1984)

Gizli Kuvvet (1983)

İnsanlık Uğruna (1981)

Süpermen Dönüyor (1979)

Tarzan Korkusuz Adam (1974)

Editör

Adım Beladır (1970)

Kara Leke (1970)

Günahsızlar (1968)

Akşam Yıldızı (1967)

İntikam Fırtınası (1966)

Senarist

Kurtlar Geceyi Sever (1988)

Ejderin İntikamı (1984)

Beklenmeyen Randevu: Belalı Elmaslar (1984)

Tarzan Korkusuz Adam (1974)

Yapımcı

Ejderin İntikamı (1984)

Süpermen Dönüyor (1979)

Tarzan Korkusuz Adam (1974)

Kendisi olarak dahil olduğu belgeseller

Milyon Dolarlık Afiş (2019)

1960 1970 Türk Fantastik Sinemasında Ses ve Görüntü Efekt Üretimi (2019)

Nanaroscope ! (2018)

Motör: Kopya Kültürü ve Popüler Türk Sineması (2014)

Fantastiğin Sineması (2006)