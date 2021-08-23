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Cüneyt Arkın küpe takan ve Amerikan tıraşı olan gençleri eleştirdi! "Tarih bilinci olan yapmaz"

Yakışıklılığı ve oyunculuğuyla yıllardır efsane olarak gönüllere taht kuran Cüneyt Arkın, gençleri kendi kültürlerine sahip çıkmaya davet ederek, "Tarih bilinci olan insan Amerikan tıraşı yaptırmaz, küpe takmaz. " açıklamasında bulundu.

Cüneyt Arkın küpe takan ve Amerikan tıraşı olan gençleri eleştirdi! "Tarih bilinci olan yapmaz"

83 yaşındaki usta oyuncu Cüneyt Arkın, Sabah gazetesine verdiği röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Küpe takan ve Amerikan tıraşı olan gençleri eleştirerek gündem oldu.

"TARİH BİLİNCİNİ AŞILAYAMADIK"

Gençleri kendi kültürlerine sahip çıkmaya davet eden Cüneyt Arkın, kendi döneminde çektiği filmlerin de çok popüler olduğunu ve tarih dizilerinin çekilmesinin her anlamda olumlu olduğunu belirterek, "Biz gençlerimize tarih bilincini aşılayamadık, veremedik. Tarih bilinci olan bir genç kendini bilir. Amerikan tıraşı olmaz, Amerikan küpeleri takmaz. Müziğini dinlersin ama onun hayranı olmazsın. Tarih bilinci olan genç, Türk Müslüman bilincini değiştirdiği için öyle yaşar. Çok olumlu bakıyorum." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Arkın küpe takan ve Amerikan tıraşı olan gençleri eleştirdi! Tarih bilinci olan yapmaz

"ŞÖHRET OLMAK İÇİN SURVİVOR'A GİTTİLER"

İnsanların ünlü olmak için çok çabaladığından bahseden Arkın, "İnsanlar bir dönem şöhret olmak için Survivor'a gitti. Türk halkı aslında garip bir halk. Büyükşehirlerde çok çabuk kişiliğini, geleneğini, o yaşama biçimini kaybediyor. Çok hızlı yaşıyor. Çok çabuk aşık olup çok çabuk ayrılıyor." diyerek sosyal medyada bazı insanların bütün değerleri altüst ettiğini söyleyen usta oyuncu, "Bunu meslek edinen kadınlar gördüm. Saçıyla, kıyafetiyle dikkat çekiyorlar. Ama Türk halkının bir özelliği vardır. Kendisine kötü davrananı reddeder, ilgisini keser. Yenisi gelince hemen ona güvenir." diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cüneyt Arkın küpe takan ve Amerikan tıraşı olan gençleri eleştirdi! Tarih bilinci olan yapmaz

"İNSANLAR ANDROİD OLDU"

Günümüzde erkeklerin kaşlarıyla oynadığını ve bu duruma hayret ettiğini söyleyen Arkın, "Bu bir ambalaj, kutunun içinde bir şey yok, değer yok. Giderek insanlar android oldu. Yarı insan, yarı robot oldu. Teknoloji insanları o hâle getirdi. Hiçbir şey özde değerli değilse, bir anlam taşımıyorsa, yüreklere dokunmuyorsa var olamaz. Birtakım şöhretler çıkıyor. O kadar çok sanatçı var ki. Kalıcılığı yakalamak istiyorsan halkla beraber olacaksın." şeklinde konuştu. 

Cüneyt Arkın küpe takan ve Amerikan tıraşı olan gençleri eleştirdi! Tarih bilinci olan yapmaz

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