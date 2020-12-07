Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio ile Club Brugge arasında oynanacak maçı yönetecek.

Çakır, İtalya'nın Lazio ile Belçika'nın Club Brugge takımları arasında 8 Aralık Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu müsabakasını yönetecek. İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpico Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

HALİL UMUT MELER, MANCHESTER CITY - MARSİLYA MAÇINDA

Halil Umut Meler, İngiltere'nin Manchester City ile Fransa'nın Marsilya takımları arasında 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek. İngiltere'nin Manchester şehrindeki Manchester City Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Sascha Stegemann VAR, Ali Palabıyık ise AVAR olarak görev yapacak.