Cüneyt Özdemir, adayını açıklamayan 6'lı masayı yerden yere vurdu! Vatandaştan büyük takdir topladı! "Böyle bir saçmalık olabilir mi?"

Cüneyt Özdemir, Youtube hesabında yayınladığı videoyla sosyal medyanın gündemine oturdu. 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayını açıklamamasına öfke püskürdü.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Cüneyt Özdemir, adayını açıklamayan 6'lı masayı yerden yere vurdu! Vatandaştan büyük takdir topladı! "Böyle bir saçmalık olabilir mi?"

Gazeteci Cüneyt Özdemir, uzun süredir aktif olarak kullandığı Youtube hesabında yeni bir video yayınladı. Kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturan video, her partiden insanı bir araya getirdi. Özdemir'in 6'lı masa için "Adayınızı açıklamıyorsunuz. Biz oraya ceketimizi koysak ona oy vereceksiniz demeye getiriyorsunuz. Çünkü Erdoğan'ın karşısında kim varsa tıpış tıpış oy vermek zorundasınız" şeklindeki ifadeleri büyük destek topladı.

Cüneyt Özdemir, adayını açıklamayan 6'lı masayı yerden yere vurdu! Vatandaştan büyük takdir topladı! Böyle bir saçmalık olabilir mi?

"BÖYLE BİR SAÇMALIK OLABİLİR Mİ?"

Cüneyt Özdemir, yayınladığı videoda 6'lı masaya olan tepkisini dile getirdi. İnsanlarla alay edercesine adaylarını açıklamayan siyasilere "Böyle bir saçmalık olabilir mi?" şeklinde tepki gösteren Özdemir, "Diyorlar ki; aramızdan birini seçeceğiz sizde eşek gibi gelip bize oy vereceksiniz. Çünkü düzen bu. Biz kimi istersek ona oy vereceksiniz hem de eşek gibi vereceksiniz.

Cüneyt Özdemir, adayını açıklamayan 6'lı masayı yerden yere vurdu! Vatandaştan büyük takdir topladı! Böyle bir saçmalık olabilir mi?

Adayımız kim olacak o sizi ilgilendirmez. Oraya ceketimiz koysak gidip oy vereceksiniz tıpış tıpış. Neden? Erdoğan’a karşı. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?

Aptal mıyız biz? Mahkum olduğumuz şu duruma bakar mısınız" ifadelerine yer verdi.

Cüneyt Özdemir, adayını açıklamayan 6'lı masayı yerden yere vurdu! Vatandaştan büyük takdir topladı! Böyle bir saçmalık olabilir mi?

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