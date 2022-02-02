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  3. Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'na acımadı! "Nasreddin Hoca'dan hikayeler anlatıyor, iki kere iki dört halen neyi savunuyorsun?"

Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'na acımadı! "Nasreddin Hoca'dan hikayeler anlatıyor, iki kere iki dört halen neyi savunuyorsun?"

Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabında paylaştığı videoyla Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. İmamoğlu'nun kar mağduriyeti esnasında balıkçıda görüntülenmesini halen daha ısrarla savunması Özdemir'i çileden çıkardı.

Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'na acımadı! "Nasreddin Hoca'dan hikayeler anlatıyor, iki kere iki dört halen neyi savunuyorsun?"

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı, CHP'li belediyenin ihmali sebebiyle neşe değil, çileye dönüşmüştü. O esnada vatandaşlar yollarda kalırken, İstanbul'un en lüks balık restoranında karnını doyuran Ekrem İmamoğlu, son olarak FOX TV ekranlarına çıkarak, kendini savunmuştu. Açıklamalar sadece vatandaşı değil, gazeteci Cüneyt Özdemir'i de çileden çıkardı.

Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'na acımadı! Nasreddin Hoca'dan hikayeler anlatıyor, iki kere iki dört halen neyi savunuyorsun?

"HATALISIN İŞTE NEYİ SAVUNUYORSUN?"

Tarafsız görüşüyle takdir edilen Cüneyt Özdemir, İstanbulluya yapılan haksızlığa susamadı. Ekrem İmamoğlu'nun şaşırtıcı açıklamalarına tepki gösteren ünlü gazeteci, " Ben Ekrem İmamoğlu'nu anlamakta zorluk çekiyorum. Herkes hata yapabilir, önemli olan hatanı anlamaktır. Sen halen daha yok gittim de, şeffaf bir yerde oturduk da... Yahu hatalısın işte neyi savunuyorsun? Bir de FOX TV'ye çıkmışsın orada anlatıyorsun. Balıkçıya git bir şey demiyoruz ama Kahraman Balıkçısı ne alaka, AKOM'la arasında 1 saat var" ifadelerini kullandı.

 Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'na acımadı! Nasreddin Hoca'dan hikayeler anlatıyor, iki kere iki dört halen neyi savunuyorsun?Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'na acımadı! Nasreddin Hoca'dan hikayeler anlatıyor, iki kere iki dört halen neyi savunuyorsun?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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