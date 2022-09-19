Cüneyt Özdemir muhalefetin TOKİ konutlarına olan tutumunu eleştirdi! "Başvuranların yarısından fazlası CHP'li"

Gazeteci Cüneyt Özdemir muhalefetin TOKİ projeleri ile ilgili tutumlarını eleştirerek başvuru yapanların yarısından fazlası CHP'li olabilir." dedi.

Rukiye Karapunar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde müjdelediği ve Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi olan TOKİ konutları ile ilgili muhalefetin eleştirileri gecikmemişti. Gazeteci Cüneyt Özdemir de yapılan eleştiriler hakkında konuştu.

"İKTİDAR UMUT VAAT EDİYOR"

Cüneyt Özdemir kendisine ait Yputube kanalında muhalefin tutumlarını eleştirerek: "Ben şunu umuyordum ya diyordum muhalefet şu anda umut vaat edicek iktidarda korku. Şu anda tersine döndü. Şu anda iktidar umut vaat ediyor. İktidar öyle yada böyle "Ev vereceğim, ucuza ev vereceğim" diyerek umut vaat ediyor. Muhalefet de diyor ki; hayır, hayır veremez, veremeyecek, kandıracak falan. Sen hangisini satın alırsın? ŞU anda gördüğümz kadar1.5 milyon kişi bu umudu satın almış durumda."

Cüneyt Özdemir muhalefetin TOKİ konutlarına olan tutumunu eleştirdi! Başvuranların yarısından fazlası CHP'li

"BAŞVURANLARIN ÇOĞU CHP'Lİ"

"Şöyle bir yanılgı da var. Sanıyorlar ki sadece Ak Partililer başvuruyor. Benim gördüğüm kadarıyla başvuranların yarısından fazlası CHP'li Ben giyim bir anket yapıyım çoğu CHP'lidir." ifadelerine yer verdi.

Cüneyt Özdemir muhalefetin TOKİ konutlarına olan tutumunu eleştirdi! Başvuranların yarısından fazlası CHP'li

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