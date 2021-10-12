Çünkü ne demek, TDK'ya göre Çünkü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çünkü ne demek? Çünkü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çünkü kelimesi. Peki çünkü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çünkü nedir, çünkü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇÜNKÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çünkü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Çünkü kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre çünkü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şundan dolayı, şu sebeple, zira



ÇÜNKÜ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ben şimdi sizin fikrinizi tenkit etmeyeceğim çünkü faydasızdır.

