Cuntacı ne demek, TDK'ya göre Cuntacı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cuntacı ne demek? Cuntacı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cuntacı kelimesi. Peki cuntacı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cuntacı nedir, cuntacı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CUNTACI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cuntacı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre cuntacı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cunta üyesi

