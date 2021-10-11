Cuppadak ne demek, TDK'ya göre Cuppadak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cuppadak ne demek? Cuppadak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cuppadak kelimesi. Peki cuppadak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cuppadak nedir, cuppadak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CUPPADAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cuppadak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre cuppadak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cumbadak

