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Cura ne demek, TDK'ya göre Cura kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Cura kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Cura ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Cura nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Cura kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Cura ne demek, TDK'ya göre Cura kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cura ne demek? Cura TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cura kelimesi. Peki cura ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cura nedir, cura kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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CURA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cura kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre cura kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mızrap ile çalınan iki veya üç teli olan halk sazı
- Bir tür küçük atmaca
- Ufak tefek, gelişmemiş

CURA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- cura zurna

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