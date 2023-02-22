Curtis Allen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curtis Allen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Curtis Allen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Curtis Allen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Curtis Allen 22 Şubat 1988 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Curtis Allen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Curtis Allen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carrick Rangers futbol takımında oynamaktadır. Carrick Rangers takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Curtis Allen'nin Carrick Rangers ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Curtis Allen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Curtis Allen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Curtis Allen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Curtis Allen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Bournemouth

1 Ağustos 2006 yılında Leyton Orient

1 Şubat 2007 yılında Bournemouth

1 Temmuz 2007 yılında Lisburn FC

1 Ağustos 2009 yılında Linfield

1 Temmuz 2011 yılında Coleraine

1 Temmuz 2013 yılında Inverness Cal.

2 Ocak 2014 yılında Glentoran

31 Ocak 2020 yılında Coleraine

31 Mayıs 2020 yılında Glentoran

1 Ağustos 2020 yılında Coleraine

1 Temmuz 2022 yılında Carrick Rangers

Curtis Allen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Curtis Allen şuan Carrick Rangers takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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