Curtis Angell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curtis Angell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Curtis Angell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Curtis Angell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Curtis Angell 27 Nisan 1991 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Curtis Angell Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hungerford Town futbol takımında oynamaktadır. Hungerford Town takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Curtis Angell'nin Hungerford Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Curtis Angell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Curtis Angell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Hungerford
Curtis Angell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Curtis Angell şuan Hungerford Town takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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