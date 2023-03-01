Curtis Angell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Curtis Angell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Curtis Angell kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Curtis Angell ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.