Cuşiş ne demek, TDK'ya göre Cuşiş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cuşiş ne demek? Cuşiş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cuşiş kelimesi. Peki cuşiş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cuşiş nedir, cuşiş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CUŞİŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cuşiş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Cuşiş kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre cuşiş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Coşkunluk



CUŞİŞ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yürüdükçe gönlündeki cuşiş artıyor.

