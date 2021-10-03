Cuşuhuruş ne demek, TDK'ya göre Cuşuhuruş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cuşuhuruş ne demek? Cuşuhuruş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cuşuhuruş kelimesi. Peki cuşuhuruş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cuşuhuruş nedir, cuşuhuruş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CUŞUHURUŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cuşuhuruş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Cuşuhuruş kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre cuşuhuruş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Coşkunluk



CUŞUHURUŞ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İçeriye hatıraların cuşuhuruşuyla girerdim.

