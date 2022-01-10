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Çuvaş ne demek, TDK'ya göre Çuvaş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Çuvaş kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Çuvaş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Çuvaş nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Çuvaş kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Çuvaş ne demek, TDK'ya göre Çuvaş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çuvaş ne demek? Çuvaş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Çuvaş kelimesi. Peki Çuvaş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Çuvaş nedir, Çuvaş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ÇUVAŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çuvaş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Çuvaş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İdil Irmağı kıyısındaki Çuvaşistan Federe Cumhuriyeti'nde oturan, Türk soyundan bir halk veya bu halkın soyundan olan kimse

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