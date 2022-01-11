AFAD duyurdu! Yavru vatanda 6.4 büyüklüğünde deprem! Türkiye'den de hissedildi!2022 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102610388Sonunda geldi! Meteorolojiden karla karışık yağmur uyarısı! Sıcaklıklar iyice düşecek! Hava bugün nasıl olacak 11 Ocak 2022 Salı?Kardinallik ne demek, TDK'ya göre Kardinallik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bugün hangi maçlar var 11 Ocak 2022 Salı kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı2022 Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1020900692022 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101190406Çuvaşça ne demek, TDK'ya göre Çuvaşça kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mavihastalık ne demek, TDK'ya göre Mavihastalık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110369
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Çuvaşça ne demek, TDK'ya göre Çuvaşça kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Çuvaşça ne demek, TDK'ya göre Çuvaşça kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Çuvaşça kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Çuvaşça ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Çuvaşça nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Çuvaşça kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Çuvaşça ne demek, TDK'ya göre Çuvaşça kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çuvaşça ne demek? Çuvaşça TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Çuvaşça kelimesi. Peki Çuvaşça ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Çuvaşça nedir, Çuvaşça kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ÇUVAŞÇA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çuvaşça kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Çuvaşça kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çuvaş Türkçesi
- Bu Türkçeyle yazılmış olan

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT