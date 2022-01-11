Çuvaşça ne demek, TDK'ya göre Çuvaşça kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çuvaşça ne demek? Çuvaşça TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Çuvaşça kelimesi. Peki Çuvaşça ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Çuvaşça nedir, Çuvaşça kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇUVAŞÇA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çuvaşça kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Çuvaşça kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çuvaş Türkçesi

- Bu Türkçeyle yazılmış olan

