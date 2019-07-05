Cyle Larin kimdir? Beşiktaş'ın açıklamasının ardından bu soru internette araştırılmaya başlandı. Birçok kişi bu bilgiye ulaşmaya çalışıyor. Peki Cyle Larin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Detaylar haberimizde.

CYLE LARIN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

17 Nisan 1995'ta Kanada'da doğan Larin 1.88 boyunda. Futbola Sigma FC alt yapısında başlayan Cyle Larin 2007-2013 yılları arasında bu kulübün formasını giydikten sonra 2013'de Connecticut Huskies alt yapısına geçti.

Ocak 2015'te Orlando City kadrosuna dahil olan futbolcu bu forma altında bugün kadar 89 maçta görev aldı. Takıma 44 gol ve 8 asistle katkı sağladı.

Adı: Cyle Larin

Doğum Tarihi: 17.05.1995

Doğum Yeri: Brampton

Ülkesi: Kanada

Mevki: Forvet

Boyu: 1.88

Ayak: Sağ

Milli takım: Kanada (26 maçta 6 gol)