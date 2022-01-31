Cyle Larin tarihe geçti!

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kanada yoluna dolu dizgin devam ederken son maçtaki rakibi ABD oldu. Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası biletini almak isteyen Kanada'nın golleri Cyle Larin ve Sam Adekugbe'den geldi..

Beşiktaş'lı forvet maçın henüz 7. dakikasında Lille'li Jonathan David'in asistinde ağları havalandırdı. Hataysporlu Sam Adekugbe ise uzatma dakikalarında 90+5'te sahneye çıkarak takımının ikinci golünü kaydetti. Kanada bu golle sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı..

KANADA MİLLİ TAKIMINDA TARİHE GEÇTİ

Cyle Larin attığı golle Kanada Milli takımı tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Milli forma altında çıktığı 46 maçta 23 gol atan Larin, 1998-2015 yılları arası milli takım formasını 81 defa terleten Dwayne De Rosario'yu (22) geçerek ülkesinin milli formasıyla çıktığı 46. maçında 23. golünü attı ve 1998-2015 yılları arası milli takım formasını 81 kez giyen Dwayne De Rosario'yu (22) geçerek ülke tarihi boyunca en çok gol atan futbolcu oldu.