Cyrus Margono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cyrus Margono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cyrus Margono adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cyrus Margono Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cyrus Margono 9 Kasım 2001 tarihinde Mount Kisco, New York şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Endonezya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cyrus Margono Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cyrus Margono, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 30 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Cyrus Margono'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cyrus Margono Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cyrus Margono isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Cyrus Margono Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cyrus Margono futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında UK Wildcats

30 Ağustos 2021 yılında Panathinaikos B

Cyrus Margono Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cyrus Margono şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Met Oval Academy, University of Denver(8/2019-8/2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.