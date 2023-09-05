CZN Burak hastaneye kaldırıldı ameliyat edildi! Paylaşımı sevenlerini endişelendirdi

Çektiği yemek videolarını sosyal medya hesaplarından paylaşıp kısa sürede ünlü olup bir çok hayran kitlesine sahip olan CZN Burak olarak bilinen Burak Özdemir'in hastane görüntüsü paylaşımı sevenlerini endişelendirdi.

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CZN Burak hastaneye kaldırıldı ameliyat edildi! Paylaşımı sevenlerini endişelendirdi

Çektiği yemek videolarıyla kendini dünyaya tanıtan CZN Burak olarak bilinen Burak Özdemir, son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Safra kesesindeki rahatsızlığından dolayı hastaneye yatan fenomen isim hasta yatağından paylaşım yaptı.

HIZLA VERDİĞİ KİLO DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçen günlerde babası tarafından dolandırıldığını iddia eden ve zor günler geçiren fenomen CZN Burak, son zamanlarda verdiği hızlı kilolarla dikkat çekmişti. Ünlü şef bu kez sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

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HASTANEYE YATTI

Yaptığı yardımlarla gönüllere giren ve sosyal medyada 53 milyon takipçiye ulaşan CZN Burak, safra kesesinde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı hastaneye yattı.

Fenomen isim hasta yatağından bir video çekerek "Nazar. Çok şükür iyiyim biraz safra kesesinden rahatsızlığım vardı. Hepinizi seviyorum" sözleriyle takipçilerine bilgi verdi.

CZN Burak'ın paylaşımından dolayı telaşlanan takipçileri, fenomene geçmiş olsun mesajı yağdırdı.

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