CZN Burak'ın Çıldır Gölü paylaşımına halk tepkisi

CZN Burak, Ardahan Çıldır İlçesine bağlı Aşıkşenlik Köyü Muhtarı Dural Karahan'ın daveti üzerine kenti ziyaret etti. Kentle özdeşleşen Çıldır Gölü'nden kareleri takipçilerine aktaran CZN Burak'ın, paylaşımlarında kentle ilgili herhangi bir etikete yer vermemesi halkın tepkisini çekti.

Türk mutfağını ilgi çeken paylaşımlarıyla dünyaya tanıtan ve çok sayıda takipçisi olan sosyal medya fenomeni CZN Burak, halkın ilgisiyle karşılandı. Çıldır Gölü'ne hayran kalan ve ziyaretten paylaşımlar yapan CZN Burak'ın paylaşımlarında Çıldır'a ait etiketlere yer vermemesi ise tepki ile karşılandı.

DOHA, MOSKOVA ETİKETİ VAR, ÇILDIR YOK

İlginç şovları ile adından söz ettiren ve 21 milyonu aşkın takipçisi olan fenemon, ziyareti ile ilgili paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi. CZN Burak, yerel gazetecilerle yaptığı röportajda Ardahan'ı çok beğendiğini ve kentin tanıtılması gerektiğini dile getirdi. Ancak kenti çok beğendiğini dile getirmesine rağmen paylaşımlarında Ardahan ile ilgili etiket kullanmaması dikkat çekti. Vatandaşlar tepkilerini, CZN Burak'ın paylaşımlarına yaptıkları yorumlarla ifade etti. Yapılan yorumlarda Doha, Moskova, Katar, Dubai etiketi kullanılmasına rağmen Çıldır'dan bahsedilmemesine dair sitemler göze çarptı.

Ziyaretle ilgili izlenimlerini aktaran Aşıkşenlik Köyü Muhtarı Dural Karahan ise "CZN Burak, Aşıkşenlik Türbesini ziyaret ederek dua etti. Daha sonra Çıldır Gölü üzerinde balık tuttu ve pişirdi. Aşıkşenlik Mahallesine de park yapacağını belirtti. Ardahan'ın tarihi ve sınır kapılarıyla ilgili kendisine bilgi aktardık." dedi.