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  3. D-100 Karayolu'nda feci kaza! Trafik durma noktasına geldi

D-100 Karayolu'nda feci kaza! Trafik durma noktasına geldi

D-100 Karayolu'nun Büyükçekmece mevkisinde iki araç ile bir TIR'ın karıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği kısma çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. D-100 Karayolu'nda meydana gelen kaza sebebiyle D-100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 Karayolu'nda feci kaza! Trafik durma noktasına geldi

D-100 Karayolu'nun Büyükçekmece mevkisinde iki araç ile bir TIR'ın karıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği kısma çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. D-100 Karayolu'nda meydana gelen kaza sebebiyle D-100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Ayrıntılar geliyor...

D-100'de feci kaza! Trafiğin kilitlenmesine neden oldu

D-100'de feci kaza! Trafiğin kilitlenmesine neden oldu

 




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