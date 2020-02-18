D-100 Karayolu'nda feci kaza! Trafik durma noktasına geldi
D-100 Karayolu'nun Büyükçekmece mevkisinde iki araç ile bir TIR'ın karıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği kısma çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. D-100 Karayolu'nda meydana gelen kaza sebebiyle D-100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
D-100 Karayolu'nun Büyükçekmece mevkisinde iki araç ile bir TIR'ın karıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği kısma çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. D-100 Karayolu'nda meydana gelen kaza sebebiyle D-100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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