Daan Rienstra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daan Rienstra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daan Rienstra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daan Rienstra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daan Rienstra 6 Ekim 1992 tarihinde Alkmaar şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daan Rienstra Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OER-SPORTS yapmaktadır. Daan Rienstra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daan Rienstra'nin PAS Giannina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Daan Rienstra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daan Rienstra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daan Rienstra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daan Rienstra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2009 yılında Feyenoord U18

1 Temmuz 2010 yılında Meervogels '31

1 Temmuz 2011 yılında ADO '20

8 Temmuz 2013 yılında Heracles Almelo

1 Temmuz 2015 yılında RKC Waalwijk

31 Temmuz 2020 yılında Volos NPS

12 Temmuz 2022 yılında PAS Giannina

Daan Rienstra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daan Rienstra şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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