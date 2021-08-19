Resmi gazetede yayımlanan kararla birlikte ÖTV matrah oranında değişikliğe gidilmişti. Bu değişiklik bazı otomobil modellerinde indirim yaşanmasını sağladı. İnsanların en çok merak ettiği modellerden birisi olan Dacia Duster hakkında ise Dacia Duster güncel fiyatı ne kadar? Dacia Duster ÖTV indirimli fiyat listesi 2021 araştırılmaya başlandı. İşte cevaplar...

HAZİRAN AYINDA YÜKSEK FİYATTAN SATILIYORDU

Türkiye'de sevilen araçlardan biri olan ve çıkardığı otomobil modelleri ile göz dikkat çeken Dacia, ağustos ayı itibatiyle güncel araba fiyatı listesinde güncelleme yaptı.. En fazla tercih edilen model olan Dacia Duster haziran ayında yaklaık 100 bin Tl 'lik zamlı fiyatla satışa sunulmuştu.

DACİA DUSTER GÜNCEL FİYATI NE KADAR?

ÖTV indirimi öncesinde Dacia Duster fiyatı 296 bin 900 TL’den satışa sunuluyordu. ÖTV indirimi sonrası ise 2021 model Dacia Duster fiyatında 72 bin TL'lik indirim yaşandı.

ÖTV indirimi sonrası Dacia Duster fiyatı 224 bin 600 TL olarak satışa sunuldu.

DACİA DUSTER ÖTV İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ 2021

Dacia Duster Comfort 1.5

ÖTV öncesi satış fiyatı - 269 bin 900 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı - 247 bin 900 TL

Dacia Duster Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4

ÖTV öncesi satış fiyatı - 296 bin 900 TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı - 224 bin 600 TL

Dacia Duster Comfort 1.5 Blue dCi 95

ÖTV öncesi satış fiyatı - 303 bin TL

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı - 252 bin 500 TL