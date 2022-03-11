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Dadaizm ne demek, TDK'ya göre Dadaizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dadaizm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dadaizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dadaizm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dadaizm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dadaizm ne demek, TDK'ya göre Dadaizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dadaizm ne demek? Dadaizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Dadaizm kelimesi. Peki Dadaizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dadaizm nedir, Dadaizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

DADAİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dadaizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Dadaizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre Dadaizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dadacılık

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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