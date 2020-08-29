Dağ aslanının kafesine giren kız ölümle burun buruna geldi!

İngiltere'nin Nottingham şehrinde yaşanan olayda 16 yaşındaki bir genç kızın dağ aslanıyla boğuşma görüntüleri görenleri hem korkuttu hem de hayrete düşürdü. Olaydan yaralı kurtulan genç kızın o anları ise kameralar tarafından anbean kaydedildi.

KIZIN İŞİ ASLANLARA BAKMAKMIŞ

Hayvan koleksiyoncusu olan Reece Oliver, dağ aslanının saldırdığı genç kızı çiftiliğinde bulunan yarış atlarına bakması için işe aldığını söyledi. Çevredekiler ise çiftlik sahibi Reece'nin kızı, kafeslerde bulunan aslanlara da bakması için işe aldığını söylediğini belirtti.

ÇİFTLİĞİN YERİ DEĞİŞTİRİLECEK

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra çiftliğe yakın yerde yaşayan vatandaşlar, Reece'nin çiftliğinde tuttuğu hayvanların tehlike arz ettiğini yetkililere defalarca bildirdiklerini ama pek ilgilenmediklerini, böyle bir olayın kaçınılmaz olduğunu söylediler. Reece, olay ile ilgili açıklama yapmazken, kent konseyi çiftliğin başka yere taşınması için çalışmalara başlanacağını açıkladı.