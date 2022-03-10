Dağ Dalak Otu ne demek, TDK'ya göre Dağ Dalak Otu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dağ dalak otu ne demek? Dağ dalak otu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dağ dalak otu kelimesi. Peki dağ dalak otu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dağ dalak otu nedir, dağ dalak otu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DAĞ DALAK OTU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dağ dalak otu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dağ dalak otu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yüksekliği 5-10 santimetre olan, yere yatık ve çiçekleri soluk sarı renkli bir tür dalak otu (Teucrium montana)

