Dağda koyun bekleyen çoban olacaklardan habersiz önce şiddetli yağmuru canlı yayına çekti, daha sonra üzerine yıldırım düştü

Tekirdağ'da geçtiğimiz günlerde eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Dağda koyun bekleyen çoban çok şiddetli yağmuru videoya çekti, daha sonrasında yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Telefonu incelenen çobanın yıldırım düşmeden önce şiddetli yağmuru çekip canlı yayınladığı görüldü.

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Dağda koyun bekleyen çoban olacaklardan habersiz önce şiddetli yağmuru canlı yayına çekti, daha sonra üzerine yıldırım düştü

Tekirdağ'da geçtiğimiz günlerde merada koyun otlatırken yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden çobanının, olaydan önce sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Şiddetli sağanak yağışı kayda alan Karataş'ın, "Vay vay vay çok fena afet var, Tekirdağ Çorlu'da çok fena yağmur var" demesi dikkat çekti.

Ergene ilçesi Yulaflı Mahallesi kırsalında koyunlarını otlatmaya çıkaran 37 yaşındaki İbrahim Karataş, yağmura yakalandı. Yıldırım düşmesi sonucu yere yığılan çoban, olay yerinde hayatını kaybetti.

Evli 4 çocuk babası İbrahim Karataş'tan geriye hayatını kaybetmeden saatler önce sosyal medya hesabından çektiği canlı yayın videosu kaldı. Şiddetli sağanak yağışı kayda alan Karataş'ın, "Vay vay vay çok fena afet var, Tekirdağ Çorlu'da çok fena yağmur var" demesi dikkat çekti.

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