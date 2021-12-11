Dağdaki teröristler İBB’ye işe alındı haberlerine Murat Ongun'dan çok tartışılacak açıklama!

İçişleri Bakanı Soylu'nun terör örgütler ile bağlantılı olan kişilerin belediyede çalıştığını ve kayıtlarının bulunduğunu belirterek, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında "İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sini MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun terör örgütler ile bağlantılı olan kişilerin belediyede çalıştığını ve kayıtlarının bulunduğunu söylemesinin ardından o isimlere ulaşıldı.

Ekrem İmamoğlu İBB'ye PKK'lıları doldurmuş! Dağdan gelenlerin belediyedeki görevleri ortaya çıktı!

Bu haberlerin üzerine İBB sözcüsü Murat Öngün, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunarak, işe girişte adli sicile rastlanılmadığını belirten tartışma yaratacak açıklamada bulundu.

İşte Ongun'un o açıklaması;

“İBB’de 557 terör örgütleriyle ilişkili çalışan var” dendi. Havuz medyası bugün sayıyı 7’ye indirdi. İncelemede 3’ü mevsimlik olmak üzere çalışanların hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı. Bu konuda Emniyet birimlerince de herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı."