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  3. Daha güzel bir çevre için harekete geçildi, Kuyucak’ta temizlik ve güzelleştirme çalışmaları sürüyor

Daha güzel bir çevre için harekete geçildi, Kuyucak’ta temizlik ve güzelleştirme çalışmaları sürüyor

Kuyucak Belediyesi "daha yaşanabilir ve daha temiz bir Kuyucak" anlayışıyla ilçe merkezi ve 36 mahallede temizlik ve çevre güzelleştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Daha güzel bir çevre için harekete geçildi, Kuyucak’ta temizlik ve güzelleştirme çalışmaları sürüyor

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Kuyucak Belediyesi temizlik personelleri tarafından ilçe merkezi ve tüm mahallerde genel temizlik çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yabani ot ilaçlaması, mezarlık badana çalışması ve çiçeklendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "İlçe merkezimiz ve tüm mahallelerimizdeki çalışmalarımız ile Kuyucağımızı güzelleştirmeye devam ediyoruz. Kuyucaklı vatandaşlarımıza yakışır, temiz bir Kuyucak için vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimizi sürdürürken, vatandaşlarımızın daha huzurlu ve temiz bir hayat sürebilmeleri için ilçemize güzellikler katmaya devam edeceğiz" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Daha güzel bir çevre için harekete geçildi, Kuyucak’ta temizlik ve güzelleştirme çalışmaları sürüyor

Daha güzel bir çevre için harekete geçildi, Kuyucak’ta temizlik ve güzelleştirme çalışmaları sürüyor

Daha güzel bir çevre için harekete geçildi, Kuyucak’ta temizlik ve güzelleştirme çalışmaları sürüyor

Daha güzel bir çevre için harekete geçildi, Kuyucak’ta temizlik ve güzelleştirme çalışmaları sürüyor

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