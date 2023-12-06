Daha önce 10 milyon liralık nakliye dolandırıcılığı yapmışlardı, 1 buçuk milyon liralık dolandırıcılık yaparken yakayı ele verdiler

Sakarya merkezli 4 ilde polis ekiplerince 10 milyon lira değerinde nakliye dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli, polislerin teknik ve fiziki takip sonucu 1 buçuk milyon liralık bir dolandırıcılık daha gerçekleştirirken suçüstü yakalanarak göz altına alındılar

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Sakarya merkezli 4 ilde polis ekiplerince 10 milyon lira değerinde nakliye dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli, 1 buçuk milyon liralık bir dolandırıcılık daha gerçekleştirirken suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

POLİSLERİN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP SONUCU YAKAYI ELE VERDİLER

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce "Nitelikli Dolandırıcılık Suçu" çerçevesinde yürütülen teknik ve fiziki takipler doğrultusunda Sakarya, Bursa, İstanbul, Yalova illerinde 10 milyon değerinde 7 nakliye dolandırıcılığı olayında 1'i kadın toplam 8 kişi tespit edildi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheliler, 1 buçuk milyon lira değerinde içeceği Gaziantep'e götürmeleri gerekirken Bursa ilinde kiraladıkları depoya indirdikleri esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

KİRALADIKLARI DEPODA YAKAYI ELE VERDİLER

Ekipler, çalışmaları neticesinde Balıkesir ilinde şüphelilerin dolandırıcılık suçuyla elde ettikleri yaklaşık değeri 1 milyon lira olan gıda malzemelerini de Antalya ilinde bir depoda bularak malları ait olduğu firmaya teslim etti. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. (25), M.Y. (22), E.Ş. (44) ve T.T. (23) tutuklanırken, E.K. (57), S.P. (47), Ö.Ş. (42) ve S.P. (47) adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Daha önce 10 milyon liralık nakliye dolandırıcılığı yapmışlardı, 1 buçuk milyon liralık dolandırıcılık yaparken yakayı ele verdiler

Daha önce 10 milyon liralık nakliye dolandırıcılığı yapmışlardı, 1 buçuk milyon liralık dolandırıcılık yaparken yakayı ele verdiler

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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