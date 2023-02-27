Daihachi Okamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daihachi Okamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daihachi Okamura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daihachi Okamura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daihachi Okamura 15 Şubat 1997 tarihinde ---, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 岡村 大八 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daihachi Okamura Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Daihachi Okamura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Daihachi Okamura'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Daihachi Okamura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daihachi Okamura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daihachi Okamura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daihachi Okamura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında Rissho Univ.

1 Şubat 2019 yılında Thespaku. Gunma

16 Ağustos 2019 yılında Teg. Miyazaki

31 Ocak 2020 yılında Thespaku. Gunma

9 Ocak 2021 yılında H. C. Sapporo

Daihachi Okamura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daihachi Okamura şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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