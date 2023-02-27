Daiju Sasaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daiju Sasaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daiju Sasaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daiju Sasaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daiju Sasaki 17 Eylül 1999 tarihinde Hamada, Shimane şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 佐々木 大樹 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daiju Sasaki Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini One Management yapmaktadır. Daiju Sasaki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 1 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Daiju Sasaki'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Daiju Sasaki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/daijusasaki

http://www.instagram.com/daiju/

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Daiju Sasaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daiju Sasaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Daiju Sasaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daiju Sasaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Vissel Kobe

3 Eylül 2018 yılında Palmeiras U20

31 Temmuz 2019 yılında Vissel Kobe

Daiju Sasaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daiju Sasaki şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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