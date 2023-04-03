Daiki Hashimoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daiki Hashimoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Daiki Hashimoto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daiki Hashimoto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.