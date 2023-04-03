Daiki Hashimoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daiki Hashimoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daiki Hashimoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Daiki Hashimoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Daiki Hashimoto 3 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 橋本 大輝 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Daiki Hashimoto Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Daiki Hashimoto'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Daiki Hashimoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Daiki Hashimoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Daiki Hashimoto şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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