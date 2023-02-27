Daiki Sakata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daiki Sakata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daiki Sakata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daiki Sakata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daiki Sakata 11 Eylül 1994 tarihinde ---, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 坂田 大樹 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daiki Sakata Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shuma PTE LTD yapmaktadır. Daiki Sakata, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daiki Sakata'nin Avispa Fukuoka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Daiki Sakata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daiki Sakata isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daiki Sakata Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daiki Sakata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2013 yılında RKU

1 Şubat 2017 yılında Iwaki FC

9 Ocak 2023 yılında Avispa Fukuoka

Daiki Sakata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daiki Sakata şuan Avispa Fukuoka takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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