Dailymotion'dan beklenen karar geldi! Türkiye'ye temsilci ataması yaptı
Fransa menşeli video barındırma platformu Dailymotion'da VK, YouTube ve Tiktok gibi uygulamaların ardından Türkiye'ye temsilci ataması yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Dailymotion'ın da Türkiye'ye temsilci atadığını bildirdi.
Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından Dailymotion'ın da Türkiye'ye temsilci atadığını belirterek, "Henüz temsilci atamayan sosyal ağlardan da en kısa zamanda aynı adımı bekliyoruz." ifadesini kullandı.
TikTok’tan sonra Dailymotion’dan da güzel haber geldi.— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 9, 2021
Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Dailymotion da Türkiye’de temsilci atadı.
Henüz temsilci atamayan sosyal ağlardan da en kısa zamanda aynı adımı bekliyoruz! pic.twitter.com/vh1SFDGkho