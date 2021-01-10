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  3. Dailymotion'dan beklenen karar geldi! Türkiye'ye temsilci ataması yaptı

Dailymotion'dan beklenen karar geldi! Türkiye'ye temsilci ataması yaptı

Fransa menşeli video barındırma platformu Dailymotion'da VK, YouTube ve Tiktok gibi uygulamaların ardından Türkiye'ye temsilci ataması yaptı.

Dailymotion'dan beklenen karar geldi! Türkiye'ye temsilci ataması yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Dailymotion'ın da Türkiye'ye temsilci atadığını bildirdi.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından Dailymotion'ın da Türkiye'ye temsilci atadığını belirterek, "Henüz temsilci atamayan sosyal ağlardan da en kısa zamanda aynı adımı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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