Daire 16'da oturduğunu söyledi, insanlık dersi verdi! Sokak köpeğine sahip çıkan adam sosyal medyayı salladı

Tekirdağ'da yaşayan ve müzisyen olduğu bilinen İbrahim Özay Kaya, bugün mahallesinde bulunan herkese insanlık dersi verdi. Sokak köpeğini belediyeye şikayet eden ve kapının önünden aldırılmasını isteyen mahalleliye "Daire 16'da oturuyorum, kim bu köpeği şikayet ediyorsa, kim bunları yapıyorsa hesabını soracağım" "Apartmanın köpeği değil bu, herkesin köpeği" cümlelerini sarf ederek, sabah saatlerinde mahallenin ortasında bağırarak tepki gösterdi. O anları kızı anbean kameraya kaydetti.

"SADECE BİZ YAŞAMIYORUZ, BU DÜNYADA HAYVANLAR DA VAR!"

Tepkisini çekinmeden gösteren Kaya, mahalleliden destek aldığı gibi sosyal medyadan da tam destek aldı. "Daire 16" başlığıyla tt (trend topic) listesine yükselen adamın sokak köpeğinin hakkını savunmak için sarf ettiği sözler, herkesin kalbini fethetti. Twitter kullanıcıları "Dünya böyle insanlar hatrına dönüyor" yorumlarında bulundu.